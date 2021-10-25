Известный радиоведущий и ухажер главной героини 1-го сезона шоу "Холостячка" Ксении Мишиной Андрей Рыбак заговорил о том, что стало его лучшим решением.
Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является известным украинским радиоведущим. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. На проект он пришел со своим другом - Александром Эллертом. Хоть Рыбак и был фаворитом Ксении Мишиной, однако победу одержал его друг - Эллерт.
Так, на этот раз радиоведущий опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей Рыбак обнимает и целует свою девушку Алину. Как известно, именно про эту девушку он рассказывал Ксении Мишиной, после чего "Холостячка" его отвергла.
"Засыпать и просыпаться рядом с тобой, было моей лучшей идеей за последнее время!", - признался Андрей Рыбак.
Пугачева за ручку с Софией Ротару вызвала ожесточенные споры: "Обе шикарные и талантливые, но..."
Участник "Мастер Шеф" неожиданно покинул шоу из-за проблем со здоровьем: выяснилось, что с ним сейчас
Украинцы взбунтовались из-за тарифов на газ, кадры: люди настроены решительно
Звезда "Квартал 95" тайно развелся после 18 лет брака: "У меня же был дом..."
Не стало актрисы, которая была первой красавицей советского кино: "В нее был влюблен Жерар Депардье"
Поклонники оставили участнику "Холостячки" и его избраннице множество приятных комментариев: "Боже, как красиво", "Шикарный мужчина", "Какая прелесть", "Очень красивая пара", "Какие хорошие❤️ огромного вам счастьяяяя и любви крепкой-крепкой", "Андрей,повезло тебе с Алиной. Видно,как она нежна с тобой и не растопчет твою ранимую душу. Пусть вам будет хорошо вместе,вы оба очень классные. Любви вам".
Ранее сообщалось, Эллерт и Рыбак впечатлили Товстолес, жену Кошевого, Огневич, Тригубенко и других своей новой затеей: "Настрой боевой"
Также, друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак показал свои нежности с девушкой: "Ой, не бесите"
Politeka рассказывала, Рыбак из "Холостячки" впервые показал девушку, которая его бросила и новую возлюбленную: "Вот так..."