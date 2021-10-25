Известный радиоведущий и ухажер главной героини 1-го сезона шоу "Холостячка" Ксении Мишиной Андрей Рыбак заговорил о том, что стало его лучшим решением.

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является известным украинским радиоведущим. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. На проект он пришел со своим другом - Александром Эллертом. Хоть Рыбак и был фаворитом Ксении Мишиной, однако победу одержал его друг - Эллерт.

Так, на этот раз радиоведущий опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей Рыбак обнимает и целует свою девушку Алину. Как известно, именно про эту девушку он рассказывал Ксении Мишиной, после чего "Холостячка" его отвергла.

"Засыпать и просыпаться рядом с тобой, было моей лучшей идеей за последнее время!", - признался Андрей Рыбак.

Поклонники оставили участнику "Холостячки" и его избраннице множество приятных комментариев: "Боже, как красиво", "Шикарный мужчина", "Какая прелесть", "Очень красивая пара", "Какие хорошие❤️ огромного вам счастьяяяя и любви крепкой-крепкой", "Андрей,повезло тебе с Алиной. Видно,как она нежна с тобой и не растопчет твою ранимую душу. Пусть вам будет хорошо вместе,вы оба очень классные. Любви вам".

Ранее сообщалось, Эллерт и Рыбак впечатлили Товстолес, жену Кошевого, Огневич, Тригубенко и других своей новой затеей: "Настрой боевой"

Также, друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак показал свои нежности с девушкой: "Ой, не бесите"

Politeka рассказывала, Рыбак из "Холостячки" впервые показал девушку, которая его бросила и новую возлюбленную: "Вот так..."



