Участник первого сезона шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который не смог завоевать сердце Ксении Мишиной, восхитил новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, во время проекта Рыбак признался, что у него была девушка Алина. После ухода с проекта он воссоединился с ней, и пара продолжила строить отношения.

В новом посте Рыбак поделился эффектными кадрами, снятыми в центре Киева. Он запечатлен в стильном костюме. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Ты всегда будешь тем, кем сам решишь! Так что решай быстрее!» - написатл он.

Пост вызвал активную реакцию пользователей сети. Не смог пройти мимо и другой участник «Холостячки» финалист проекта Алексей Тригубенко. «Очень круто🔥», - написал он.

«Нереально красиво», - присоединились к комплиментам и другие пользователи Сети.

Напомним, Рыбак из «Холостячки» всполошил сеть неожиданными фото с возлюбленной: «Алина не беременна?»

Как сообщала Politeka, друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак показал свои нежности с девушкой: "Ой, не бесите"

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