Известный радиоведущий и участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак вместе со своим другом Александром Эллертом впечатлили своей затеей.
Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является известным радиоведущим. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Там же участвовал и его лучший друг Александр Эллерт, который одержал победу в шоу.
Так, на этот раз Андрей Рыбак опубликовал новое фото. На кадре он вместе со своим другом Александром Эллертом в спортивной форме пришли поучаствовать в марафоне.
"Дистанция марафона 42 км!
Это как :
⁃ 140 Эйфелевых башен;
⁃ 420 футбольных поля;
⁃ от Киева до Нью-Йорка (если бы между ними было 42 км)😆
Среднее время бега - 4 часа!
Не знаю, сколько пробежим мы, но настрой боевой!💪
Как думаете, на сколько нас хватит?!Есть какие-то лайфхаки от опытных бегунов?!", - спросил Андрей Рыбак.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "На стиле", "Боже, какой же красивый Рыбак)", "Вот из-за кого пробки вчера были".
Также, затею Рыбака и Эллерта оценили Злата Огневич, Алексей Тригубенко, Лера Товстолес, и жена Евгений Кошевого - Ксения.
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