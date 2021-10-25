Известный радиоведущий и участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак вместе со своим другом Александром Эллертом впечатлили своей затеей.

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является известным радиоведущим. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Там же участвовал и его лучший друг Александр Эллерт, который одержал победу в шоу.

Так, на этот раз Андрей Рыбак опубликовал новое фото. На кадре он вместе со своим другом Александром Эллертом в спортивной форме пришли поучаствовать в марафоне.

"Дистанция марафона 42 км!



Это как :



⁃ 140 Эйфелевых башен;

⁃ 420 футбольных поля;

⁃ от Киева до Нью-Йорка (если бы между ними было 42 км)😆



Среднее время бега - 4 часа!



Не знаю, сколько пробежим мы, но настрой боевой!💪



Как думаете, на сколько нас хватит?!Есть какие-то лайфхаки от опытных бегунов?!", - спросил Андрей Рыбак.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "На стиле", "Боже, какой же красивый Рыбак)", "Вот из-за кого пробки вчера были".

Также, затею Рыбака и Эллерта оценили Злата Огневич, Алексей Тригубенко, Лера Товстолес, и жена Евгений Кошевого - Ксения.

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