Участник первого сезона шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который не смог завоевать сердце Ксении Мишиной, принял участие в интересном мероприятии со своим бывшим конкурентом.

Андрей Рыбак не завоевал сердце популярной актрисы Ксении Мишиной, в отличии от своего конкурента - юмориста Александра Эллерта, передает Politeka.net.

Хотя оба были соперниками на шоу, после окончания, они продолжили общаться и теперь друзья. Рыбак и Эллерт ведут собственный Ютуб-канал, а также, как оказалось, принимают участие в разных мероприятиях.

В этот раз комики собрались пробежать 42 км в рамках марафона. Об этом Андрей сообщил в своем Инстаграм.

"Не знаю, сколько пробежим мы, но настрой боевой!💪



Как думаете, на сколько нас хватит?!Есть какие-то лайфхаки от опытных бегунов?!😆", - написал комик.

За час публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"На стиле 🤘🔥", "Ну номер же на 10км)))", "Боже, какой же красивый Рыбак)🔥🔥🔥", "Рыбак первый сдуется особенно если комары попадутся навстречу! 🏋️‍♀️", "Ну только если единственный туалет за 42 км от старта🙌", "Лайфхак- не рвите сильно сразу, держите средний темп...и так до конца!", - написали пользователи сети.