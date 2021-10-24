Участник первого сезона шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который не смог завоевать сердце Ксении Мишиной, принял участие в интересном мероприятии со своим бывшим конкурентом.
Андрей Рыбак не завоевал сердце популярной актрисы Ксении Мишиной, в отличии от своего конкурента - юмориста Александра Эллерта, передает Politeka.net.
Хотя оба были соперниками на шоу, после окончания, они продолжили общаться и теперь друзья. Рыбак и Эллерт ведут собственный Ютуб-канал, а также, как оказалось, принимают участие в разных мероприятиях.
В этот раз комики собрались пробежать 42 км в рамках марафона. Об этом Андрей сообщил в своем Инстаграм.
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"Не знаю, сколько пробежим мы, но настрой боевой!💪
Как думаете, на сколько нас хватит?!Есть какие-то лайфхаки от опытных бегунов?!😆", - написал комик.
За час публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев.
Напомним, что друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак показал свои нежности с девушкой
Как сообщала Politeka, друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак всколыхнул обращением
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