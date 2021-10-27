Участник первого сезона шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который не смог завоевать сердце Ксении Мишиной, показал интересные кадры и раскрыл интересные подробности о своем прошлом.

Андрей Рыбак не смог завоевать сердце Ксении, но запомнился на «Холостячке» тем, что обещал прийти на проект лишь за пиаром, а после вернуться к своей девушке. Узнав об этом, Ксения настояла на том, чтобы Андрей покинул проект. Несмотря на это, он остался в хороших отношениях и с победителем шоу, и с Ксенией.

Сейчас мужчина продолжает свою работу, возобновил отношения с девушкой и нередко показывает в Инстаграм интригующие кадры. В этот раз Андрей ответил на интересные личные вопросы фанатов, а также показал личные кадры, не обошлось без «постыдных» фото.

Рыбак ответил также, были ли у него длинные волосы: «Нет, но были вещи и похуже!».

После он показал, как обычно веселится с девушкой на кровати во время романтичной съемки: «Ломаем кровати эффектно».

Ранее в посте Рыбак поделился эффектными кадрами, снятыми в центре Киева. Он запечатлен в стильном костюме.

«Ты всегда будешь тем, кем сам решишь! Так что решай быстрее!» - написатл он.

Пост вызвал активную реакцию пользователей сети. Не смог пройти мимо и другой участник «Холостячки» финалист проекта Алексей Тригубенко. «Очень круто🔥», - написал он.

Напомним, Рыбак из «Холостячки» всполошил сеть неожиданными фото с возлюбленной: «Алина не беременна?»

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