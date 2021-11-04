Известная певица Ольга Полякова, которая стала звездным детективом на шоу "Маска", решила поразить новой новостью и показала небольшой отрывок с нового фильма, в котором снялась вместе с Михаилом Хомой.
В этот раз в профиле звезды в Инстаграм появился интригующий ролик, который сразу заинтересовал фанатов. Как оказалось, Полякова и Дзидзьо снова поучаствовали в съемках фильма, более того, даже попробовали «поменяться полами».
«Оля Полякова представила трейлер новогоднего фильма «Зірки за обміном». Певица выступила со-продюсером картины и сыграла в ней одну из главных ролей. Фильм «Зірки за обміном» выходит в широкий прокат 1 января 2022 года» - сказано в описании под роликом.
Как и ожидалось, коллега Ольги Даша Астафьева сразу сыронизировала:
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«😂 Я надеюсь он тебя не трогал за мои законные местечки…» - написала Даша.
Пользователи тут же ответили:
«Зачем снимать то что уже было снята всеми ,,, своего нет не чего ??; Хоть тема уже заезжена, все равно будет интересно посмотреть, спасибо😊; Сериал Маргоша возвращение😂; Класс, ждём с нетерпением🔥; Это будет бомба💣; Супер. Буду ждать с нетерпением и смотреть с удовольствием ❤; Уже хочу посмотреть,с нетерпением буду ждать👏».
Ранее певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ольга Полякова в обтягивающих черных джинсах и полупрозрачном черном боди выгнула спину.
В этой позе отлично видно идеальную фигуру певицы. Также свой образ она дополнила бомбером черного цвета с цветочным принтом и солнезащитными очками.
"Комиссарша Катаньи)))))) вот и выдала свой возраст", - подписала фото Ольга Полякова.
Напомним, что Полякова резко высказалась о женщинах: "Развиваться надо!".
А еще Politeka писала, что Полякова в прозрачном боди засветила лишнее: "Не разберешь на первый взгляд...".
Также Politeka сообщала, что Полякова пожалела о вылете Грифона из "Маски": "Это не справедливо".