Известная певица Ольга Полякова, которая стала звездным детективом на шоу "Маска", решила поразить новой новостью и показала небольшой отрывок с нового фильма, в котором снялась вместе с Михаилом Хомой.

В этот раз в профиле звезды в Инстаграм появился интригующий ролик, который сразу заинтересовал фанатов. Как оказалось, Полякова и Дзидзьо снова поучаствовали в съемках фильма, более того, даже попробовали «поменяться полами».

«Оля Полякова представила трейлер новогоднего фильма «Зірки за обміном». Певица выступила со-продюсером картины и сыграла в ней одну из главных ролей. Фильм «Зірки за обміном» выходит в широкий прокат 1 января 2022 года» - сказано в описании под роликом.

Как и ожидалось, коллега Ольги Даша Астафьева сразу сыронизировала:

«😂 Я надеюсь он тебя не трогал за мои законные местечки…» - написала Даша.

Пользователи тут же ответили:

«Зачем снимать то что уже было снята всеми ,,, своего нет не чего ??; Хоть тема уже заезжена, все равно будет интересно посмотреть, спасибо😊; Сериал Маргоша возвращение😂; Класс, ждём с нетерпением🔥; Это будет бомба💣; Супер. Буду ждать с нетерпением и смотреть с удовольствием ❤; Уже хочу посмотреть,с нетерпением буду ждать👏».

Ранее певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ольга Полякова в обтягивающих черных джинсах и полупрозрачном черном боди выгнула спину.

В этой позе отлично видно идеальную фигуру певицы. Также свой образ она дополнила бомбером черного цвета с цветочным принтом и солнезащитными очками.

"Комиссарша Катаньи)))))) вот и выдала свой возраст", - подписала фото Ольга Полякова.

Напомним, что Полякова резко высказалась о женщинах: "Развиваться надо!".

А еще Politeka писала, что Полякова в прозрачном боди засветила лишнее: "Не разберешь на первый взгляд...".

Также Politeka сообщала, что Полякова пожалела о вылете Грифона из "Маски": "Это не справедливо".