Популярные украинские певцы Ольга Полякова и Dzidzio, которые являются звездными детективами на шоу "Маска", знались в фильме "Звезды по обмену" и получили много отзывов.

Как пишет Politeka.net, известная украинская исполнительница Ольга Полякова и певец Dzidzio (настоящее имя Михаил Хома) стали главными героями новой комедии "Звезды по обмену", которая выйдет в широкий прокат с 1 января 2022 года. Заметим, что со-продюсером ленты выступила сама Полякова.

На своих страницах в Instagram Хома и Полякова поделились трейлером комедии, в которой, по сюжету, они "поменялись" телами.

"Готовы увидеть, как мы с Поляковой поменялись телами и перевернули все с ног на голову? Тогда смотрите трейлер семейной комедии "Звезды по обмену"! А уже с 1 января 2022 года смотрите фильм во всех кинотеатрах. Это именно то, с чего стоит начать Новый год!",- написал Хома.

В комментариях поклонники написали свое мнение.

"Очередная копия иного фильма 😢", "Это копия копии, которая была копией", "Копия х/ф "Любовь-морковь", "Эта комедия уже давно на экране. С Куценко и Орбакайте в главной роли", " ❤️❤️❤️очень Хочу посмотреть это кино❤️❤️❤️", "Фантазия отсутствует. Как говорил Кучма: "Это же уже было", "С нетерпением жду 🙌🙌🙌🙌🙌 ","Ого круто😍 я уже хочу посмотреть) 🔥 ", - написали в комментариях на странице Dzidzio.

"А фантазии на другой сюжет не хватило?) ", "Предлагаю еще снять украинскую пародию на Терминатора. А то до этого фильма еще не дошли))", "сериал Маргоша возвращение 😂 ", "Зачем снимать то, что уже было снято всеми... своего нет ничего?", "Зачем слизывать сюжет сериала "Маргоша"? Фантазии не осталось на что-то новенькое", Нечто похожее было с Гошей Куценко и Орбакайте", "Какие песни – такое и кино. Наше Творчество 😂 ", - написали на странице Поляковой.

Ранее Politeka писала, что мохнатый красавец соблазнил Полякову в новом эфире шоу "Маска": "А вот теперь уже интересно".

Напомним, что Полякова с бокалом похвасталась роскошным отдыхом в джакузи: "Лучше поздно, чем никогда".

A еще Politeka сообщала, что Совенок на шоу " Маска "спровоцировал разведенного DZIDZIO на откровенность:" Куплю себе дом И...".