Новий герой на шоу "Маска" Совеня своїм виглядом спровокував зоряного-детектива DZIDZIO на одкровення.

Як передає Politeka.net, DZIDZIO (Михайло Хома) є популярним українським артистом. Нещодавно стало відомо, що співак розлучився зі своєю дружиною Ярославою Притулою, яка відома під псевдонімом "Slavia". Зараз артист є одним із зіркових детективів на шоу "Маска".

Так, цього разу на сторінці телеканалу "Україна" опублікували нове фото. На знімку - один із зіркових детективів шоу "Маска" DZIDZIO. На другому ефірі шоу вийшло кілька нових масок, одним з яких було Совеня. Співак зізнався, що він по особливому ставиться до цього персонажа і пояснив чому.

"Класно! Совеня сидить в дуплі! до речі, сови - це мої улюблені Птахи! Я колись говорив всім-куплю собі будинок і заведу сову!",- прокоментував персонажа DZIDZIO.

Під публікацією шанувальники шоу ворожать, хто може опинитися за цією маскою: "Може Wellboy?", "Може під маскою "Совеня" ховається Бронюк?", "Wellboy хороший варіант".

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