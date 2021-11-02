Відома співачка і актриса Ольга Полякова, яка стала зірковим детективом на шоу "Маска", показала, як насолоджується відпочинком за кордоном, втікши з холодної України.

Як пише Politeka.net, 37-річна Полякова поїхала на відпочинок, прихопивши з собою 16-річну дочку Машу. У себе в Instagram співачка хвалиться розкішним відпочинком, теплою погодою і смачними частуваннями. Також співачка відвідує лекції відомого доктора Андрія Курпатова, які, судячи зі сторіс, проводяться для обмеженого числа слухачів.

Після чергового застілля з ексклюзивними частуваннями Полякова опинилася в джакузі з келихом шампанського. Вона показала, як насолоджується відпочинком і поділилася враженнями з шанувальниками.

"Тут, виявляється, було джакузі. А я забула про це. Але краще пізно, ніж ніколи", - зазначила зірка.

Відзначимо, що Полякова позувала на камеру з мінімальною кількістю косметики на обличчі. У свої 37 років артистка виглядає просто приголомшливо.

Нагадаємо, що Полякова різко висловилася про жінок: "розвиватися треба!".

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