Відома співачка Ольга Полякова, яка стала зірковим детективом на шоу "Маска", показала свої форми в напівпрозорому боді.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз вона є зірковим детективом в шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Полякова в обтягуючих чорних джинсах і напівпрозорому чорному боді вигнула спину. У цій позі відмінно видно ідеальну фігуру співачки. Також свій образ вона доповнила бомбером чорного кольору з квітковим принтом і сонцезахисними окулярами,

"Комісарка Катаньї)))))) ось і видала свій вік", - підписала фото Ольга Полякова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під кадром співачки: "Красуня", "Шикарна", "Це просто занадто вау", "Королева", "Відмінний вік, дорога", "Спалилася", "Боже, яка богиня", "Всім би так виглядати в такому віці", "Не розбереш на перший погляд, де дочка, де Мама! Розкішна", "О боже, фігура вогонь!", "Красуня! Диво дівчинка!", "Ти прекрасна".

Раніше повідомлялося, дочка Полякової влаштувала бенкет, мама не стрималася: "Ну і як воно, набити ікрою повний рот?"

Також, Полякова пошкодувала про виліт Грифона з "Маски", глядачі засмучені: "Це не справедливо"

Politeka розповідала, Полякова різко висловилася про жінок, далеких від ідеалів краси: "Розвиватися треба!"