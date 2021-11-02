Известная певица и актриса Ольга Полякова, которая стала звездным детективом на шоу "Маска", показала, как наслаждается отдыхом за границей, сбежав из холодной Украины.

Как пишет Politeka.net, 37-летняя Полякова укатила на отдых, прихватив с собой 16-летнюю дочку Машу. У себя в Инстаграм певица хвастается роскошным отдыхом, теплой погодой и вкусными угощениями. Также певица посещает лекции известного доктора Андрея Курпатова, которые, судя по сторис, проводятся для ограниченного числа слушателей.

После очередного застолья с эксклюзивными угощениями Полякова оказалась в джакузи с бокалом шампанского. Она показала, как наслаждается отдыхом и поделилась впечатлениями с поклонниками.

«Здесь, оказывается, было джакузи. А я забыла об этом. Но лучше поздно, чем никогда», - отметила звезда.

Отметим, что Полякова позировала на камеру с минимальным количеством косметики на лице. В свои 37 лет артистка выглядит просто потрясающе.

Напомним, что Полякова резко высказалась о женщинах: "Развиваться надо!".

А еще Politeka писала, что Полякова в прозрачном боди засветила лишнее: "Не разберешь на первый взгляд...".

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