Известная певица и актриса Ольга Полякова, которая стала звездным детективом на шоу "Маска", показала, как наслаждается отдыхом за границей, сбежав из холодной Украины.
Как пишет Politeka.net, 37-летняя Полякова укатила на отдых, прихватив с собой 16-летнюю дочку Машу. У себя в Инстаграм певица хвастается роскошным отдыхом, теплой погодой и вкусными угощениями. Также певица посещает лекции известного доктора Андрея Курпатова, которые, судя по сторис, проводятся для ограниченного числа слушателей.
После очередного застолья с эксклюзивными угощениями Полякова оказалась в джакузи с бокалом шампанского. Она показала, как наслаждается отдыхом и поделилась впечатлениями с поклонниками.
«Здесь, оказывается, было джакузи. А я забыла об этом. Но лучше поздно, чем никогда», - отметила звезда.
Пополнение в семье Ротару: внучка раскрыла имя малышки и показала умилительные кадры
Горе в семье ведущего Анатолия Анатолича поразило DZIDZIO, Alyona Alyona, Витвицкую и других: "Не верится..."
Победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук после личных трагедий возвращается под новым именем: как она изменилась
Провалом обернулся эксперимент с внешностью жены "Холостяка" Добрынина: кадры анти-преображения
Молодая жена Павлика с 4-месячным сыном на руках обратилась к украинкам за советом: "Что делать?"
Отметим, что Полякова позировала на камеру с минимальным количеством косметики на лице. В свои 37 лет артистка выглядит просто потрясающе.
Напомним, что Полякова резко высказалась о женщинах: "Развиваться надо!".
А еще Politeka писала, что Полякова в прозрачном боди засветила лишнее: "Не разберешь на первый взгляд...".
Также Politeka сообщала, что Полякова пожалела о вылете Грифона из "Маски": "Это не справедливо".