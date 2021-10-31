Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно оголосила про швидкий вихід її нової композиції, дала велике інтерв'ю Маші Єфросиніній і не побоялася показати себе справжню в ефірі.

Оля Полякова вже не вперше дає інтерв'ю телеведучій і розповідає про себе. Цього разу зірки торкнулися теми догляду за собою, схуднення і бодіпозитив.

Особливо зірки також поміркували про натуральність і уколи краси.

Причому Полякова підкреслила, що чоловіки вибирають некрасивих тільки тому, що красиві їх негідні, на їхню думку вона поспішила додати, що не зустрічала некрасивих жінок, яким би вдалося зачарувати когось, що обурило Машу Єфросиніну.

«Ми всі в цьому світі десь невпевнені в собі. Ця невпевненість дається нам для зростання особистості, розвиватися треба. Як полюбити себе? Можу сказати тільки одне: працювати і чекати. Чекати, поки ваші зміни дійдуть до мети.

І потім з віком ти починаєш робити ці всі процедури, не жерти після семи, не бухати. Робити маски різні".