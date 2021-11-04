Відома співачка і актриса Ольга Полякова, яка стала зірковим детективом на шоу" Маска", не стримала свого подиву під час виступу одного з учасників - співачка була дійсно вражена.

Перед кожним ефіром шоу творці намагаються заінтригувати нарізкою найбільш інтригуючих моментів. І цей раз не був винятком-ролик привернув увагу відразу декількома моментами. Особливо подивом Ольги Полякової, яку спокусив учасник в пухнастому костюмі.

"Шоу МАСКА оповите суцільними таємницями 😏 герої спробують зачарувати і звабити наших детективів, щоб зберегти інтригу! Дивіться вже цієї суботи, 6 листопада. Чекаєте третій випуск найзагадковішого шоу країни?» - йдеться в описі під відео.

Шанувальники висловили свою думку:

"Жираф і Котик, чекаю вашого виступу🔥; чекаю виступу, а ось тепер вже цікаво🐱 Котик😍; чекаємо з нетерпінням😍; чекаю виступу Жирафа😍; Ухх, як цікаво!))).З нетерпінням чекаю улюблене шоу в цю суботу 🙂. Дуже дуже люблю ❤️; і так там голос Цибульської і робот Оля😍; Котик-Потап😺 🤟; фраза Данилка Топ-шановна Свиня».

Нагадаємо, 37-річна Полякова Покотила на відпочинок, прихопивши з собою 16-річну дочку Машу. У себе в Instagram співачка хвалиться розкішним відпочинком, теплою погодою і смачними частуваннями. Також співачка відвідує лекції відомого доктора Андрія Курпатова, які, судячи з сторіс, проводяться для обмеженого числа слухачів.

Після чергового застілля з ексклюзивними частуваннями Полякова опинилася в джакузі з келихом шампанського.

Нагадаємо, що Полякова різко висловилася про жінок: "розвиватися треба!".

А ще Politeka писала, що Полякова в прозорому боді засвітила зайве: "не розбереш на перший погляд...".

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