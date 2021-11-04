Відома співачка Ольга Полякова, яка стала зірковим детективом на шоу "Маска", вирішила вразити новою новиною і показала невеликий уривок з нового фільму, в якому знялася разом з Михайлом Хомою.
Цього разу в профілі зірки в Instagram з'явився інтригуючий ролик, який відразу зацікавив фанатів. Як виявилося, Полякова і Дзідзьо знову взяли участь у зйомках фільму, Більш того, навіть спробували «помінятися статями».
"Оля Полякова представила трейлер новорічного фільму»Зірки за обміном". Співачка виступила со-продюсером картини і зіграла в ній одну з головних ролей. Фільм» Зірки за обміном» виходить в широкий прокат 1 січня 2022 року " - сказано в описі під роликом.
Як і очікувалося, колега Ольги Даша Астаф'єва відразу зіронізувала:
Чоловіка Алли Пугачової Галкіна в Україні наздогнала гірка доля Кіркорова: перші подробиці
Літак з українцями впав у Росії: розкрито причини трагедії та імена жертв
У Раді готують нову заборону для українців: що потрібно знати про новий законопроект
Потужна пожежа налякала киян, стовп диму піднявся на кілометри: в ДСНС розкрили деталі НП
У ДСНС оголосили про наближення небезпеки: що буде вранці 4 листопада
"Я сподіваюся він тебе не чіпав за мої законні містечка..." - написала Даша.
Користувачі тут же відповіли:
"Навіщо знімати те що вже було знята всіма,,, свого Немає не чого ??; Хоч тема Вже заїжджена, все одно буде цікаво подивитися, спасибі😊; серіал Маргоша повернення😂; клас, чекаємо з нетерпінням🔥; це буде бомба💣; Супер. Буду чекати з нетерпінням і дивитися із задоволенням ❤; вже хочу подивитися, з нетерпінням буду чекати👏".
Раніше співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Полякова в обтягуючих чорних джинсах і напівпрозорому чорному боді вигнула спину.
У цій позі відмінно видно ідеальну фігуру співачки. Також свій образ вона доповнила бомбером чорного кольору з квітковим принтом і сонцезахисними окулярами.
"Комісарка Катаньї)))))) ось і видала свій вік", - підписала фото Ольга Полякова.
Нагадаємо, що Полякова різко висловилася про жінок: "розвиватися треба!".
А ще Politeka писала, що Полякова в прозорому боді засвітила зайве: "не розбереш на перший погляд...".
Також Politeka повідомляла, що Полякова пошкодувала про виліт Грифона з "Маски": "це не справедливо".