Відома співачка Ольга Полякова, яка стала зірковим детективом на шоу "Маска", вирішила вразити новою новиною і показала невеликий уривок з нового фільму, в якому знялася разом з Михайлом Хомою.

Цього разу в профілі зірки в Instagram з'явився інтригуючий ролик, який відразу зацікавив фанатів. Як виявилося, Полякова і Дзідзьо знову взяли участь у зйомках фільму, Більш того, навіть спробували «помінятися статями».

"Оля Полякова представила трейлер новорічного фільму»Зірки за обміном". Співачка виступила со-продюсером картини і зіграла в ній одну з головних ролей. Фільм» Зірки за обміном» виходить в широкий прокат 1 січня 2022 року " - сказано в описі під роликом.

Як і очікувалося, колега Ольги Даша Астаф'єва відразу зіронізувала:

"Я сподіваюся він тебе не чіпав за мої законні містечка..." - написала Даша.

Користувачі тут же відповіли:

"Навіщо знімати те що вже було знята всіма,,, свого Немає не чого ??; Хоч тема Вже заїжджена, все одно буде цікаво подивитися, спасибі😊; серіал Маргоша повернення😂; клас, чекаємо з нетерпінням🔥; це буде бомба💣; Супер. Буду чекати з нетерпінням і дивитися із задоволенням ❤; вже хочу подивитися, з нетерпінням буду чекати👏".

Раніше співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Полякова в обтягуючих чорних джинсах і напівпрозорому чорному боді вигнула спину.

У цій позі відмінно видно ідеальну фігуру співачки. Також свій образ вона доповнила бомбером чорного кольору з квітковим принтом і сонцезахисними окулярами.

"Комісарка Катаньї)))))) ось і видала свій вік", - підписала фото Ольга Полякова.

Нагадаємо, що Полякова різко висловилася про жінок: "розвиватися треба!".

А ще Politeka писала, що Полякова в прозорому боді засвітила зайве: "не розбереш на перший погляд...".

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