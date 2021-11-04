Украинцы остались в восторге от котика на шоу "Маска" и начали активно гадать, кто спрятался за милым личиком зверька, написав свои предположения в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" - это музыкальное шоу Masked Singer, которое адаптировали в Украине. Андрей Данилко, Дзидзьо, Олег Винник, Оля Полякова и Настя Каменских стали детективами шоу, а ведет проект Владимир Остапчук.

На официальной страничке проекта "Маска" в Инстаграм было опубликовано фото котика. Также были оставлены предположения, что это Егор Крутоголов или Алексей Потапенко или Kyivstoner.

"Кто может скрываться под маской Котика?

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Смотрите гипершоу МАСКА 6 ноября в 21:00", - написано было под фото.

Фанаты начали активно гадать, кто под маской:

"Я думаю, что там Сергей Сивохо", "Потап", "Егор Крутоголов", "Почему-то кажется, что в маске Котика Потап спрятался. Маска очень красивая", "А я думаю, что Потап может прятаться в Тигре", "Егор Крутоголов, я его голос ни кем не перепутаю. В прошлом сезоне я так же сразу с первой ноты узнала Евгения Сморыгина".

Напомним, на шоу «Маска» появится новый детектив, кто присоединится к Поляковой, Данилко и другим

Также Politeka сообщала, что растерянный Данилко, который собрался сбежать в разгар съемок шоу "Маска", выдал причину

А еще Politeka писала, что ведущий «Маски» Остапчук не устоял, увидев супругу в эффектном узком платье



