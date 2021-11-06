Дочь 37-летней украинской певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша, высказалась о буллинге, который ей пришлось пережить в раннем возрасте и получила реакцию в Сети.

16-летняя Маша Полякова активно развивает свои соцсети, сообщает Politeka.net. Девушка стала настоящим блогером и, по признанию мамы, даже уже зарабатывает на размещении рекламы.

Много постов блогерши вызывает обсуждение в Сети, некоторые негативно высказываются, а другие же - наоборот поддерживают и делают комплименты.

В новом видео в Тик Ток красотка затронула темы буллинга. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Не будем мы с тобой играть, кривоноска", - написала Маша, видимо, свое прозвище в детстве.

"Я же просто ребенок", - подписала она кадр, где показала, как выглядела в раннем возрасте.

Пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Да ладно, у вас очень красивый нос! да и в общем, вы общем красивая!)", "Очень красивая", "Чудесный ребенок", "Знали бы они кто твоя мама, не трогали бы", "Ты шикарна! И да люди её знают не потому, что у неё мама известная, а потому что она реально классная", "Тоже не сильно со мной хотели говорить", "Так нос же нормальный…", - написали пользователи сети.

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