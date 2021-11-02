Юная красотка дочь Оли Поляковой Маша поделилась в сети яркими кадрами из новой недетской фотосессии, засветив лишнее.

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь знаменитой украинской звезды Оли Поляковой 16-летняя Маша поделилась в сети пикантными кадрами, на которых примеряла прозрачную кофточку своей мамы-суперблондинки.

На новых снимках в Instagram рыжеволосая Маша позирует в темной прозрачной кофточке, сквозь которую просвечивается черный бюстгальтер. Ее длинные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий естественный макияж. Надо сказать, что в ранее снимок в этой или похожей кофточке выкладывала в сети сама Оля Полякова, и у нее тоже просвечивалось темное белье.

В подписи к публикации юная красотка написала: "Как вам такие фоточки, какая понравилась больше?". Пользователи тут же принялись комментировать новые снимки Маши, засыпая ее комплиментами: "Маша, ты красотка", "Красивая", "Все огонь. Ты красотка!", "Зайка, все нравится", "Очень красивая", "Машка, все твои фото нравятся", "Ты такая красивая", "Вторая отлично получилась!", "Красотка".

Напомним, Дочь Поляковой показала свою главную изюминку с выгодного ракурса: "Рыжая красотка".

Как сообщала Politeka, Дочь Поляковой с "изуродованным" лицом удивила украинцев, видео: "Так похожа на свою маму".

Также Politeka писала, что Полякова честно рассказала о своей дочери, которая дружит с "бомжами": "Я уже общалась с психологом".