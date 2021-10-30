Начинающая певица и дочь Оли Поляковой 16-летняя Маша, солистка панк-рок группы "Швы", записала забавное видео, рассмешив украинцев.
Как пишет Politeka.net, Маша Полякова пошла по стопам мамы и стала певицей. 16-летний подросток решила попробовать себя в качестве солистки панк-рок группы. Маша уже дала первый концерт и как оказалось, в творчестве у певицы много нецензурных выражений. Сама девушка назвала упреки эйджизмом и сексизмом. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На видео Маша показала искривленное лицо при помощи фильтров, записав видео об Артуре Пирожкове.
"-Николай, вот ваш чай.
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- Оленька у вас такой чудный голос, почему не поете?
- А что петь то?
- Ну, например. Артур Пирожков", - звучал диалог в видео, который пародировала Маша.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Согласитесь, она красотка", "Ты так похожа на свою маму", "О, не знала, что ты маску используешь всегда, вовт и показала свое настоящее лицо".
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