16-летняя дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша записала веселое видео из больничной палаты, доказав, что в любой, даже самой неприятной ситуации, можно сохранять позитивный настрой.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Марии появилось видео, которое она записала, лежа на больничной койке. Девушка не стала объяснять, по какой причине она попала в больницу. Вместо этого она устроила зажигательные танцы руками, подпевая под модный трек. Видео девушка записывала для Тик Ток, но опубликовала его также в Инстаграм.

«Не теряйте меня, я в норме», - подписала видео Мария.

Отметим, что Маша лежала в современной палате, а на ее груди были прикреплены специальные датчики.

В комментариях яркой красотке оставили массу приятных слов.

«Здоровья тебе», «Держись», «Маруся, что с тобой? Быстрее возвращайся домой», «Береги себя!», «Выздоравливай, зайка. Мы тебя очень сильно любим», «Ну и когти у школьницы», «Выздоравливай, малышка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Маша Полякова пошла на смелые перемены в имидже: "Почему такая грустная?".

Как сообщала Politeka, Маша Полякова загремела в больницу: "Что с тобой…».

Также Politeka писала, что Маша Полякова устроила яркую фотосессию с рыжеволосым красавцем: "Машенька, что же…".