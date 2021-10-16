Починаюча співачка Маша Полякова, донька популярної артистки Олі Полякової, зняла відео, на якому лежить у лікарні, здивувавши українців у мережі.

Як пише Politeka.net, у Олі Полякової є дві дочки-Маша і Аліса. Старша дочка Маша вирішила піти по стопах мами і стати співачкою. Але підліток вирішила спробувати себе в панк-року, ставши новою солісткою групи"шви". Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Зірка на новому відео Полякова лежала в топіку на кушетці. Як можна помітити, Маша опинилася в лікарні, де і записала Тікток під пісню.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Чому ти в лікарні?", "Сонце, що сталося?", "Що сталося з тобою", "сенс у цьому відео", " Чому ти в лікарні?", "Що з тобою, будь ласка відповідай", "що таке: Чому в лікарні? Ми переживаємо за Тебе", " Господи, що сталося?", "Прикольна така".

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