Начинающая певица Маша Полякова, дочь популярной артистки Оли Поляковой, сняла видео, на котором лежит в больнице, удивив украинцев в сети.

Как пишет Politeka.net, у Оли Поляковой есть две дочери - Маша и Алиса. Старшая дочь Маша решила пойти по стопам мамы и стать певицей. Но подросток решила попробовать себя в панк-роке, став новой солисткой группы "Швы". Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Звезда на новом видео Полякова лежала в топике на кушетке. Как можно заметить, Маша оказалоась в больнице, где и записала ТикТок под песню.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Почему ты в больнице?", "Солнце, что случилось?", "Что случилось с тобой", "Смысл в этом видео", "Почему ты в больнице?", "Что с тобой, пожалуйста ответь", "Что такое: Почему в больнице? Мы переживаем за тебя", "Господи, что случилось?", "Прикольная такая".

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