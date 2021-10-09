16-річна дочка Олі Полякової Махати, яка пішла по стопах мами і стала співачкою, показала зміни в зовнішності, заінтригувавши українців.

Як пише Politeka.net, У Олі Полякової є дві дочки-Маша і Аліса. Старшій Маші вже виповнилося 16 років і дівчина вирішила піти по стопах мами - стати співачкою. Дочка Олі зібрала панк-рок групу, в якій виступає в якості солістки. Колектив вже виступив на своєму першому сольнику. А ще Маша активно розвиває блог в Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Полякова-молодша була в штанях і толстовці. Співачка сиділа біля вікна, дивуючи сумним обличчям. Як можна помітити, Маша пофарбувала волосся в рудий колір.

"Як вам мій новий колір?",- запитала Полякова-молодша у фанатів.

Фанати залишили більше 3 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вогонь", " чому така сумна, Машуня?", "Красива мила. Колір волосся бомба дуже круто", "а що личко не задоволене?? Нормуль колір!".

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