16-річна дочка Олі Полякової Махати, яка пішла по стопах мами і стала співачкою, показала зміни в зовнішності, заінтригувавши українців.
Як пише Politeka.net, У Олі Полякової є дві дочки-Маша і Аліса. Старшій Маші вже виповнилося 16 років і дівчина вирішила піти по стопах мами - стати співачкою. Дочка Олі зібрала панк-рок групу, в якій виступає в якості солістки. Колектив вже виступив на своєму першому сольнику. А ще Маша активно розвиває блог в Instagram, де ділиться найцікавішим.
На новому фото Полякова-молодша була в штанях і толстовці. Співачка сиділа біля вікна, дивуючи сумним обличчям. Як можна помітити, Маша пофарбувала волосся в рудий колір.
"Як вам мій новий колір?",- запитала Полякова-молодша у фанатів.
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Фанати залишили більше 3 тисяч лайків і написали коментарі:
"Вогонь", " чому така сумна, Машуня?", "Красива мила. Колір волосся бомба дуже круто", "а що личко не задоволене?? Нормуль колір!".
Нагадаємо, юна дочка Полякової наважилася на радикальні зміни в зовнішності
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