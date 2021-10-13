Дочка відомої української співачки Олі Полякової 16-річна Маша влаштувала зухвалу фотосесію з симпатичним хлопцем, показавшись в новому образі.

Як повідомляє Politeka.net, юна блогерка і дочка популярної співачки Олі Полякової 16-річна Маша не перестає дивувати своїх шанувальників. Днями дівчина розбурхала мережу змінами в зовнішності - вона пофарбувала свої розкішні довге волосся в вогненно-рудий відтінок. А тепер поділилася в Instagram яскравими кадрами з зухвалої фотосесії, на яких позує в компанії молодого красеня.

На нових фотографіях Маша з'явилася в незвичайному темному образі - на ній рвані джинси, вузька кофтинка і масивні черевики. Найбільше уваги привертає густа руда шевелюра, яка недбало покладена, а на її обличчі легкий макіяж. Хлопець теж як на підбір - з вогненно-рудим волоссям і в стильному темному вбранні.

У підписі до фотографій Полякова-молодша написала: "Як вам такий вайбер? Яка фотка більше сподобалася?". Одним з перших фото Маші прокоментував відомий телеведучий Олексій Суханов: "Машенька, що ж Ви робите з хлоп'ячими серцями! Міцно обійняв".

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