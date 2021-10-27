Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша отметилась жесткой выходкой в адрес своих критиков, которые не упускают возможность оскорбить ее в соцсетях.
Как пишет Politeka.net, 16-летняя девушка обратилась к своим недоброжелателям в новых Сториз.
На кадрах Маша находилась в машине и дерзко смотрела в камеру. Затем она показала неприличный жест со средним пальцем и высунула язык. Как пояснила девушка, таким образом она хотела выразить отношение к критикам.
«40 летние женщины что обсыпают меня в коментах держите все как любите фак и язык», - написала Полякова-младшая.
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Стоит отметить, что девушка уже давно активно ведет свой блог в Инстаграм, а также выступает с собственной рок-группой «Швы». Ее часто критикуют за слишком «взрослые» образы и вызывающее поведение, однако Маша игнорирует нападки критиков.
Отметим также, что недавно Маша попала в больницу. Девушка не стала рассказывать, что с ней, однако позже ее мама призналась, что дочь перенесла срочную операцию.
«У нее очень сильно болел живот, болел два дня. И вот когда уже ее забрали на УЗИ, сказали, что надо срочная операция и увезли», - рассказала Полякова.
Напомним, Полякова честно рассказала Осадчей о срочной операции дочери.
Как сообщала Politeka, дочь Поляковой устроила дерзкие развлечения в больничной палате, кадры.
Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой удивила дерзкой выходкой в одних джинсах.