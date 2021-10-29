Известная певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки" рассказала телеведущей Маше Ефросининой о том, как именно она ухаживает за лицом, какие процедуры делает у косметолога.

Так, в этот раз Оля откровенно рассказала о том, что она сделала со своими лицами, чтобы нравится себе, какими процедурами пользуется, и прибегала ли к пластическим операциям. Поговорили звезды также и о весе, питании и ограничениях.

«Я делаю ботокс с 23-х лет. И показываю почему – есть у меня вечно напряженная мышца, я делаю ботокс раз в восемь месяцев. У меня в лице нет вообще ничего. Я не делаю нити, я не делаю мезотерапию из-за проблемы –а так я бы ее делала, если честно. Не делаю биоревитализацию. У меня папулы сходят по неделям, и когда все опухает, это не становится на место и получается еще больше морщин.

У меня очень крупные черты лица. И если я буду делать гиалуронку, я буду похожа на покусанную пчелами женщину. Когда я прихожу к косметологу, они удивляются, что лицо не обколотое. Но сказать, что я ничего не делаю – это будет полная брехня. Чтобы сегодня попасть в кадр, я встала за три часа, до того, как выехать из дома. Мне косметолог сделала ручной массаж, выдержать его очень тяжело, сделала дорогущую маску – по 150 долларов за процедуру. И готова сверкать» - высказалась Полякова.

Также певица рассказала об одном неловком случае, когда ее назвали старой бабкой.

«Я была хороша в этом Сторис, я была молода, была с кучей фильтров. И на бабку старую я вообще не тянула. Я зашла на эту страницу и увидела описание профиля: «Я счастливая, я любимая». И у меня тут же возник вопрос, как счастливая и любимая может писать подобную вещь? Значит неправда же это», - высказалась Полякова.

Напомним, что Полякову после дерзкого эксперимента не признали: «Думала, это Собчак».

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