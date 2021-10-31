16-летняя дочка Оли Поляковой, начинающая певица и блогер Маша очаровала новыми кадрами, сделанными на улице, и напросилась на комплименты.

Как сообщает Politeka.net, Маша Полякова, несмотря на юный возраст, уже достаточно популярна. Девушка поет в панк-рок группе «Швы», а также активно развивает свои социальные сети. Как признавалась Оля Полякова, девочка практически не просит у нее денег, потому что зарабатывает на свои потребности сама.

На свежих фото Мария похвасталась своими роскошными волосами, которые являются главной изюминкой ее внешности. Девушка распустила свои рыжие кучерявые волосы, достающие до талии. Образ дополнили яркие черные стрелки.

«Какая фотка больше всего понравилась 1,2 или 3?», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«На маму очень похожа», «Все прекрасны! И ты прекрасна!», «Все супер», «Рыжая красотка, все фото огонь», «Очень красивая девочка. С роскошными волосами», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Маша Полякова устроила новую провокацию: "Завистливые люди...".

Как сообщала Politeka, Маша Полякова устроила пиршество: "Ну и как оно?".

Также Politeka писала, что Маша Полякова с "изуродованным" лицом удивила сеть: "Так похожа на свою маму".