Оля Полякова, ведуча шоу "дорослі дівчатка", а також детектив проекту" Маска", показала, як дочка насолоджується делікатесом, записавши відео в Instagram.
Як пише Politeka.net, Маша-16-річна старша дочка співачки Олі Полякової. Підліток пішла по стопах зіркової мами, ставши солісткою панк-рок групи"шви". Також Маша активно веде соціальні мережі, де веселить українців і показує кадри з реального життя. Оля теж веде блог в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.
На нових кадрах Оля показала, як прийшла з дочкою спробувати ікру. Полякова зняла Машу, яка пережовувала делікатес.
Елітна ікра, яку пробувала Маша, коштує більше тисячі гривень за баночку.
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"Ну і як воно, набити ікрою повний рот", - запитала Оля, підколюючи дочку.
Маша в цей момент задоволена жувала і показала жест, який означає круто.
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