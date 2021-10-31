Оля Полякова, ведуча шоу "дорослі дівчатка", а також детектив проекту" Маска", показала, як дочка насолоджується делікатесом, записавши відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Маша-16-річна старша дочка співачки Олі Полякової. Підліток пішла по стопах зіркової мами, ставши солісткою панк-рок групи"шви". Також Маша активно веде соціальні мережі, де веселить українців і показує кадри з реального життя. Оля теж веде блог в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На нових кадрах Оля показала, як прийшла з дочкою спробувати ікру. Полякова зняла Машу, яка пережовувала делікатес.

Елітна ікра, яку пробувала Маша, коштує більше тисячі гривень за баночку.

"Ну і як воно, набити ікрою повний рот", - запитала Оля, підколюючи дочку.

Маша в цей момент задоволена жувала і показала жест, який означає круто.

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