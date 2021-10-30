Починаюча співачка і дочка Олі Полякової 16-річна Маша, солістка панк-рок гурту" шви", записала кумедне відео, розсмішивши українців.
Як пише Politeka.net, Маша Полякова пішла по стопах мами і стала співачкою. 16-річний підліток вирішила спробувати себе в якості солістки панк-рок групи. Маша вже дала перший концерт і як виявилося, у творчості у співачки багато нецензурних виразів. Сама дівчина назвала закиди ейджизмом і сексизмом. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На відео Маша показала викривлене обличчя за допомогою фільтрів, записавши відео про Артура Пирожкова.
"- Миколо, ось ваш чай.
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- Оленька у вас такий чудовий голос, чому не співаєте?
- А що співати то?
- Ну, наприклад. Артур Пирожков", - звучав діалог у відео, який пародіювала Маша.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Погодьтеся, вона красуня", "Ти так схожа на свою маму", "О, не знала, що ти маску використовуєш завжди, вовт і показала своє справжнє обличчя".
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