16-річна дочка популярної співачки Ольги Полякової Маша, яка зараз з мамою відпочиває на Сицилії, висловила свою думку про заздрісників, не підбираючи слова.
Як пише Politeka.net, 16-річна дочка співачки Олі Полякової Маша – епатажна особистість в мережі. Дівчина займається музикою, не соромиться співати пісні із лайливими словами, прямо висловлює свою думку та може навіть показувати непристойні жести на камеру. Через таку поведінку підписники Полякової-молодшої розділилися на два табори – одні підтримують дівчину, а інші засуджують її поведінку.
Нещодавно у своєму Instagram Маша запустила челендж, у якому закликала дівчат ділитися своїми світлинами без фотошопу.
До посту вона прикріпила відео, на якому показує язик.
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Через деякий час Полякова виклала новий пост, у якому відповіла усім, кому не сподобався її язик та відео.
"Мене дивують заздрісні люди з опущеною самооцінкою, виставила я себе красивою і підтримала дівчат, так подумайте або пройдіть повз, якщо вам не подобається. Але ні люди примудряються висмоктати з пальця якусь нісенітницю", - сказала Маша.
У коментарях шанувальники її підтримали.
"Ти крута, так тримати👍Всі прямо такі святі, то хай не дивляться на язик тож ніхто не заставляє 😂Машуня ти супер👏🔥❤️", " Золоті слова сонечко😍👏🔥", " Маша, ти просто the best🔥🔥", " Дуже крута з таким кольором волосся🔥🔥🔥", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що Оля Полякова виклала Єфросиніній несподівану правду про себе: "Я залежна".
Нагадаємо, що Полякова з дочкою вирушили в епіцентр стихійного лиха, з'явилися фото: "Боже...".
A ще Politeka повідомляла, що донька Полякової після термінової операції показала українцям непристойний жест: "Все як любите".