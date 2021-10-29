16-летняя дочь популярной певицы Ольги Поляковой Маша, которая сейчас с мамой отдыхает на Сицилии, высказала свое мнение о завистниках, не подбирая слова.
Как пишет Politeka.net, 16-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша – эпатажная личность в сети. Девушка занимается музыкой, не стесняется петь песни с бранными словами, прямо высказывает свое мнение и может даже показывать неприличные жесты в камеру. Из-за такого поведения подписчики Поляковой-младшей разделились на два лагеря - одни поддерживают девушку, а другие осуждают ее поведение.
Недавно в своем Instagram Маша запустила челлендж, в котором призвала девушек делиться своими фотографиями без фотошопа.
К посту она прикрепила видео, на котором показывает язык.
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Через некоторое время Полякова выложила новый пост, в котором ответила всем, кому не понравился ее язык и видео.
"Меня удивляют завистливые люди с опущенной самооценкой , выставила я себя красивой и подержала девушек так подумайте или пройдите мимо если вам не нравится. Но нет люди умудряются высосать из пальца какой-то бред", - сказала Маша.
В комментариях поклонники ее поддержали.
"Ты крутая, так держать 👍 Все прямо такие святые, так пусть не смотрят на язык, никто не заставляет 😂 Машуня ты супер 👏🔥❤️ " Золотые слова солнышко 😍👏🔥 "," Маша, ты просто the best🔥🔥 ","Очень крутая с таким цветом волос 🔥🔥🔥 ", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Оля Полякова выложила Ефросининой неожиданную правду о себе: "Я зависим".
Напомним, что Полякова с дочерью отправились в эпицентр стихийного бедствия, появились фото: "Боже...".
A еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой после срочной операции показала украинцам неприличный жест: "все как любите".