16-летняя дочь популярной певицы Ольги Поляковой Маша, которая сейчас с мамой отдыхает на Сицилии, высказала свое мнение о завистниках, не подбирая слова.

Как пишет Politeka.net, 16-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша – эпатажная личность в сети. Девушка занимается музыкой, не стесняется петь песни с бранными словами, прямо высказывает свое мнение и может даже показывать неприличные жесты в камеру. Из-за такого поведения подписчики Поляковой-младшей разделились на два лагеря - одни поддерживают девушку, а другие осуждают ее поведение.

Недавно в своем Instagram Маша запустила челлендж, в котором призвала девушек делиться своими фотографиями без фотошопа.

К посту она прикрепила видео, на котором показывает язык.

Через некоторое время Полякова выложила новый пост, в котором ответила всем, кому не понравился ее язык и видео.

"Меня удивляют завистливые люди с опущенной самооценкой , выставила я себя красивой и подержала девушек так подумайте или пройдите мимо если вам не нравится. Но нет люди умудряются высосать из пальца какой-то бред", - сказала Маша.

В комментариях поклонники ее поддержали.

"Ты крутая, так держать 👍 Все прямо такие святые, так пусть не смотрят на язык, никто не заставляет 😂 Машуня ты супер 👏🔥❤️ " Золотые слова солнышко 😍👏🔥 "," Маша, ты просто the best🔥🔥 ","Очень крутая с таким цветом волос 🔥🔥🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Оля Полякова выложила Ефросининой неожиданную правду о себе: "Я зависим".

Напомним, что Полякова с дочерью отправились в эпицентр стихийного бедствия, появились фото: "Боже...".

A еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой после срочной операции показала украинцам неприличный жест: "все как любите".