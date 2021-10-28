Співачка Оля Полякова полетіли з України, взявши з собою дочку, показавши, куди вирушила цього разу.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною співачкою і ведучою різних шоу. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Оля була в штанях і кофті, а доповнила образ стильними окулярами. Зірка показала кілька кадрів з Сицилії. Як виявилося, Оля туди вирушила разом зі старшою дочкою Машею.

"Сицилія! Прохолодно тільки по погоді! Атмосферка вогонь", - написала Оля.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Оля, вогонь", "Боже, Краса","Ольга, а у скільки завтра буде бачив "дорослі дівчатка"? . Ми від Вас кайфуємо:)", " Оля ти просто вогонь пишаюся що ти наша Українка!!!".

Варто відзначити, що в Сицилії зараз вирує рідкісний шторм. Пориви вітру досягали 120 км/год.влада очікує погіршення погоди в четвер і п'ятницю, а магазини, які не продають товари першої необхідності, отримали рекомендації закритися. За час циклону вже загинули 2 людини.

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