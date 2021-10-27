Дочка 37-річної української співачки Олі Полякової, Маша, опублікувала зухвале відео в своєму Instagram, з'явившись в одних джинсах і з грайливими пучками на голові.
Маша Полякова не відстає від матері і вже, можна сказати, наздоганяє її за популярністю, повідомляє Politeka.net. 16-річна дівчина розвиває свої акаунти в соцмережах, нерідко викладаючи провокаційні відео, зокрема, як і цього разу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах рудоволоса красуня показує язик, а потім постає на повний зріст - на Маші Полякової була чорна білизна і рвані джинси. Завершили зухвалий образ два грайливих пучка з волосся і аксесуари.
"Знаєте, мені не страшно показати себе без фільтра і фотошопу, так що, хочу запустити челендж #безфотошопамашаполякова що б, підтримати всіх дівчат що не впевнені в собі, надивившись на <<ідеальні тіла>>, в яких Тонна фотошопу . Так що Викладайте свої фото з хештегом", - написала Маша.
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"Найкраща, дякую за впевненість у собі ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋", "Краса в простоті", "Зараз налетять яжемамкі🙄", " Машуля, ти дуже красива, у тебе дуже красива фігура. Не кого не слухай!", "Ти прекрасна і без фотошопу❤️🔥 🔥 🔥", - написали користувачі Мережі.
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