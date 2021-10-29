Відома співачка Оля Полякова у шоу "Взрослые девочки" розповіла Маші Єфросиніній про свою залежність, несподіване визнання зірки.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка разом з телеведучою Машею Єфросиніною випускають ютуб-програму "Взрослые девочки", здивувала всіх визнанням про свою залежність.

В Instagram-сторіс Єфросиніна опублікувала найгарячіші відеофрагменти шоу "дорослі дівчатка" напередодні його виходу в мережі, на яких можна побачити, що Оля зробила несподіване зізнання – виявилося зірка залежна від компліментів.

"Я хочу зізнатися. Я залежна від компліментів", - каже Полякова в одному з фрагментів відео. Також зірка зізналася, що видаляє невтішні коментарі під своїми фото в соцмережах. Схоже новий випуск "Взрослых девочек" буде вельми гарячим і насиченим, а зірки знову вразять шанувальників несподіваною правдою про себе.

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