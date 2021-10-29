Известная певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки" рассказала Маше Ефросининой о своей зависимости, неожиданное признание звезды.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая вместе с телеведущей Машей Ефросининой выпускают ютуб-программу "Взрослые девочки", удивила всех признанием о своей зависимости.
В Instagram-сторис Ефросинина опубликовала самые горячие видеофрагменты шоу "Взрослые девочки" накануне его выхода в сети, на которых можно увидеть, что Оля сделала неожиданное признание – оказалось звезда зависима от комплиментов.
"Я хочу признаться. Я зависима от комплиментов", - говорит Полякова в одном из фрагментов видео. Также звезда призналась, что удаляет нелестные комментарии под своими фото в соцсетях. Похоже новый выпуск "Взрослых девочек" будет весьма горячим и насыщенным, а звезды снова поразят поклонников неожиданной правдой о себе.
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