Старша дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша відзначилася жорсткою витівкою на адресу своїх критиків, які не упускають можливість образити її в соцмережах.

Як пише Politeka.net, 16-річна дівчина звернулася до своїх недоброзичливців у нових сторіз.

На кадрах Маша перебувала в машині і зухвало дивилася в камеру. Потім вона показала непристойний жест із середнім пальцем і висунула язик. Як пояснила дівчина, таким чином вона хотіла висловити ставлення до критиків.

"40 річні жінки що обсипають мене в коментах тримайте все як любите фак і язик", - написала Полякова-молодша.

Варто відзначити, що дівчина вже давно активно веде свій блог в Instagram, а також виступає з власною рок-групою «Шви». Її часто критикують за занадто "дорослі" образи і зухвалу поведінку, проте Маша ігнорує нападки критиків.

Відзначимо також, що нещодавно Маша потрапила в лікарню. Дівчина не стала розповідати, що з нею, проте пізніше її мама зізналася, що дочка перенесла термінову операцію.

"У неї дуже сильно болів живіт, хворів два дні. І ось коли вже її забрали на УЗД, сказали, що треба термінова операція і відвезли", - розповіла Полякова.

Нагадаємо, Полякова чесно розповіла Осадчій про термінову операцію дочки.

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової влаштувала зухвалі розваги в лікарняній палаті, кадри.

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової здивувала зухвалою витівкою в одних джинсах.