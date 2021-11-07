Популярная певица Ольга Полякова, которая является звездным детективом на шоу "Маска", покинула Украину вместе со своей младшей дочерью Алисой.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска". У артистки есть две дочери - 16-летняя Маша, и 10-летняя Алиса.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. У себя в Сториз Оля Полякова опубликовала кадры с борта самолета. После эфира шоу "Маска" певица собралась покинуть Украину вместе со своей 10-летней дочерью Алисой.

"Ну, а мы полетели. Алиса, помаши ручкой. Мы улетаем опять, а куда предлагаю вам угадать", - рассказала Оля Полякова. Также артистка показала свою дочь Алису, которая сидела с планшетом в руках.

Ранее сообщалось, Полякова и Dzidzio, сыгравшие главные роли в новой комедии, получили шквал отзывов: "Какие песни – такое и кино..."

Также, дочь Поляковой рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить: "Я же просто ребенок"

Politeka рассказывала, Данилко на шоу "Маска" удивил реакцией на приставания Поляковой, появилось видео: "Оля не в его вкусе"