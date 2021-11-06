Оля Полякова, ведущая шоу "Взрослые девочки", а также детектив самого загадочного проекта Украины "Маска", показала новый образ для вечернего эфира.

Как пишет Politeka.net, успешная певица и суперблондинка Оля Полякова стала успешной отечественной певицей, выпустив альбомы "Шлепали шлепки", "Королева ночи" и другие. Недавно звезда выпустила клип "Взрослая девочка", а также запустила аналогичное шоу на Ютубе вместе с Машей Ефросининой. Также Оля пригласили быть детективом в шоу "Маска", второй сезон которого сейчас показывают на ТВ. Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами интересными кадрами.

На новом сторис Оля была в красно-черном кожаном мини. Образ Полякова дополнила босоножками, позируя на фоне фотозоны и с маской на глазах, а также красными волосами.

"До встречи сегодня на "Маска" в 21.00", - написала Оля под фото, которое оставила в блоге, который ведет в Инстагам.

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