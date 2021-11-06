Известная певица Ольга Полякова, которая стала звездным детективом на шоу "Маска", сразу после отпуска приступила к работе и уехала на концерт, который провела в Харькове ночью.

Ольга Полякова вместе с детьми недавно провела яркий отпуск в Сицилии, что активно показывала в социальной сети Инстаграм. Сразу после отдыха звезда отправилась на концерты, которые запланировала заранее.

Как известно, Полякова гордится тем, что за год успевает дать более двухсот концертов в самых разных городах по всей Украине. К тому же, артистка не скрывает, что готовит новую программу и наконец-то сменит формат выступлений.

На концерте в этот раз в невероятных нарядах артистке удалось сразить эпатажем – в золотом костюме Полякова покрасовалась длинными ногами и сбросила плащ, хвастаясь подтянутыми формами. А вот в костюме с блестками и на руках у молодых мужчин Полякова вообще была в центре внимания.

Ранее в профиле звезды в Инстаграм появился интригующий ролик, который сразу заинтересовал фанатов. Как оказалось, Полякова и Дзидзьо снова поучаствовали в съемках фильма, более того, даже попробовали «поменяться полами».

«Оля Полякова представила трейлер новогоднего фильма «Зірки за обміном». Певица выступила со-продюсером картины и сыграла в ней одну из главных ролей. Фильм «Зірки за обміном» выходит в широкий прокат 1 января 2022 года» - сказано в описании под роликом.

Напомним, что Полякова резко высказалась о женщинах: "Развиваться надо!".

А еще Politeka писала, что Полякова в прозрачном боди засветила лишнее: "Не разберешь на первый взгляд...".

Также Politeka сообщала, что Полякова пожалела о вылете Грифона из "Маски": "Это не справедливо".