Певица Оля Полякова, детектив шоу "Маска", которая недавно выпустила клип "Взрослая девочка", показала, какие сняла апартаменты на Мальдивах.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова только прилетела на Мальдивы. Звезда сразу начала записывать сторисы, хвастаясь роскошными видами.

"Боже, какая красота. Класс, это круто. О нет, о да. Боже, даже есть у нас бассейн собственный и собственный пляж, господи, я в раю, спасибо. Как звучит океан. О боже мой, блин, как здесь круто. Я в шоке", - сказала Оля.

После этого звезда показала баночку черной икры и бокал шампанского.

"Для пущего люксового эффекта", - написала Оля.

"Блин, я в каком-то совершенном кайфе. Это круто. Давайте посмотрим, что у нас здесь. О боже, как это красиво. Это сойти с ума. Фу, боже, как пахнет деревом, ммм. Каккая прекрасная кровать", - сказала Оля, показывая все.

Напомним, Полякова, сбежав из карантинной Украины, показала всем язык

А еще Politeka писала, что Полякова после эфира шоу "Маска" вместе с дочерью внезапно покинула Украину

Также Politeka сообщала, что Полякова на шоу "Маска" примерила слишком смелый образ в кожаном мини на шнуровке



