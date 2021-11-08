Известная артистка Ольга Полякова вместе с дочками укатила на Мальдивы и показала фигуру 16-летней Маши в купальнике.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска". У артистки есть две дочери - 16-летняя Маша, и 10-летняя Алиса.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова в одном купальнике стоит перед зеркалом и показывает свою дочь Машу в необычном полосатом купальнике и с ушами на голове.

"Маруся, а ты что, прям так пойдешь плавать?", - спросила Ольга Полякова у дочери.

"Да, именно так", - уверенно ответила Маша Полякова.

Также Ольга Полякова показала, как купается вместе с младшей дочкой Алисой.

Как известно, недавно артистка укатила вместе со своими дочками - Машей и Алисой на Мальдивы.

Ранее сообщалось, Полякова, сбежав из карантинной Украины, показала всем язык: "Мы приехали в рай"

Также, Полякова засветила свои "райские" хоромы на Мальдивах с черной икрой и собственным пляжем: "Я в шоке"

Politeka рассказывала, Полякова после эфира шоу "Маска" вместе с дочерью внезапно покинула Украину: "Мы полетели..."