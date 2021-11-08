Известная артистка Ольга Полякова вместе с дочками укатила на Мальдивы и показала фигуру 16-летней Маши в купальнике.
Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска". У артистки есть две дочери - 16-летняя Маша, и 10-летняя Алиса.
Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова в одном купальнике стоит перед зеркалом и показывает свою дочь Машу в необычном полосатом купальнике и с ушами на голове.
"Маруся, а ты что, прям так пойдешь плавать?", - спросила Ольга Полякова у дочери.
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"Да, именно так", - уверенно ответила Маша Полякова.
Также Ольга Полякова показала, как купается вместе с младшей дочкой Алисой.
Как известно, недавно артистка укатила вместе со своими дочками - Машей и Алисой на Мальдивы.
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