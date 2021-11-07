Дочь Оли Поляковой 16-летняя Мария записала видео с отцом, удивив украинцев тем, как он выглядит и засветив свою маму на фоне.

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова решила пойти по стопам своей мамы, пробуя себя в шоу-бизнесе в качестве солистки панк-рок группы. Также девушка развивает блог в Инстаграм и ТикТок, где за ней следят десятки тысяч украинцев.

На новом видео, которое Маша записала для ТикТок, красотка была вместе с отцом. Вадим (так зовут отца Маши) стоял рядом в куртке и шапке. На заднем фоне можно увидеть и Олю Полякову вместе с Алисой.

На кадрах дочь Поляковой подшутила над отцом, предложив показать, как просит слепой что-то. И в этот момент Вадим начал жестами показывать, вроде он не слепой, а немой, в чем и заключалась шутка.

"Муд мой батя. Он даже потом шутку не понял", - написала Мша.

Фанаты сразу начали комментировать видео:

"Реально отец?" "Медальку?", "У меня батя такой же", "Реально? Это ее папа?", "Мама Маши сзади", "Это папа?", "Да, ребята, это ее папа", "Да это ее дед", "Даже интернет не знает, сколько лет мужу Поляковой".

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