Співачка Оля Полякова, детектив шоу "Маска", яка нещодавно випустила кліп "Доросла дівчинка", показала, які зняла апартаменти на Мальдівах.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова тільки прилетіла на Мальдіви. Зірка відразу почала записувати сторіси, хвалячись розкішними видами.

"Боже, яка краса. Клас, це круто. О ні, О так. Боже, навіть є у нас басейн власний і власний пляж, господи, я в раю, спасибі. Як звучить океан. О боже мій, блін, як тут круто. Я в шоці", - сказала Оля.

Після цього зірка показала баночку чорної ікри і келих шампанського.

"Для більшого люксового ефекту", - написала Оля.

"Блін, я в якомусь досконалому кайфі. Це круто. Давайте подивимося, що ми маємо тут. О боже, як це красиво. Це зійти з розуму. Фу, боже, як пахне деревом, ммм. Як прекрасна ліжко", - сказала Оля, показуючи все.

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А ще Politeka писала, що Полякова після ефіру шоу" Маска " разом з дочкою раптово покинула Україну

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