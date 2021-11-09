Співачка Оля Полякова разом із родиною відпочиває зараз на Мальдівських островах. Зірка активно ділиться з публікою принадами фешенебельного курорту.

Так, після феєричного завершення своєї програми "Королева ночі" та концерту в Києві Полякова вирішила зробити паузу і провести час з чоловіком Вадимом Буряковським і двома доньками, 16-річною Машею і 10-річною Алісою.

Співачка орендувала розкішні апартаменти. Оля з рідними розмістилася в двоповерховій віллі: на першому поверсі спальня для подружжя і кімнати для дітей. Мальдіви зустріли артистку з чорною ікрою та келихом шампанського.

Полякова активно показує в Instagram кадри фантастичної відпустки в райському куточку планети, передає Politeka.net. У нових "сторіз" зірка засвітилася в чорному бікіні, коли гралася в океані разом з молодшою донькою. Артистка ледь не втратила елемент одягу, загравшись у хвилях.

Далі Полякова показала, якими смаколиками їх пригощають на Мальдівах.

"Так, дівчатка, що це у вас тут таке прекрасне... Оскільки ще не прийшли наші ПЛР-тести, тому нас годують прямо на нашій віллі", - повідомила Оля, перерахувавши, що на столі: піца з трюфелем, тунець, авокадо.

Її старша донька Маша підтвердила, що годують "дуже смачно".

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