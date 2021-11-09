Певица Оля Полякова вместе с семьей отдыхает сейчас на Мальдивских островах. Звезда активно делится с публикой прелестями фешенебельного курорта.
Так, после феерического завершения своей программы "Королева ночи" и концерта в Киеве Полякова решила сделать паузу и провести время с мужем Вадимом Буряковским и двумя дочерьми, 16-летней Машей и 10-летней Алисой.
Певица арендовала роскошные апартаменты. Оля с родными разместилась в двухэтажной вилле: на первом этаже спальня для супругов и комнаты для детей. Мальдивы встретили артистку с черной икрой и бокалом шампанского.
Полякова активно показывает в Инстаграм кадры фантастического отпуска в райском уголке планеты, передает Politeka.net. В новых "сториз" звезда засветилась в черном бикини, когда резвилась в океане вместе с младшей дочкой. Артистка едва не потеряла элемент одежды, заигравшись в волнах.
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Далее Полякова показала, какими вкусностями их угощают на Мальдивах.
"Так, девочки, что это у вас тут такое прекрасное... Поскольку еще не пришли наши ПЦР-тесты, поэтому нас кормят прямо на нашей вилле", - сообщила Оля, перечислив, что на столе: пицца с трюфелем, тунец, авокадо.
Ее старшая дочь Маша подтвердила, что кормят "очень вкусно".
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