Популярная украинская певица Оля Полякова бросилась спасать Андрея Данилко от грусти прямо во время съемок шоу «Маска»: пример их взаимоотношений показали украинцам.
Как пишет Politeka.net, забавный фрагмент из одного из эпизодов шоу показали на его странице в Инстаграм.
Как известно, Данилко и Полякова вместе с Настей Каменских, Олегом Винником и Дзидзьо входят в состав звездных детективов, которые должны отгадывать личности участников шоу «Маска». Данилко известен своей немногословностью и серьезным отношением к съемкам, в то время как Полякова – его полная противоположность.
На видео маска «Феи» «проанализировала» Данилко, заявив, что он «грустный».
«Он задумчивый!», - возразила Каменских.
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А вот Полякова решила взять ситуацию в свои руки.
«Смотри, сейчас он будет веселый! Смотри, веселый!», - произнесла певица и принялась щекотать своего коллегу.
Данилко сначала демонстративно изображал смех, а под конец рассмеялся уже по-настоящему.
«Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на то, как детективы пытаются развеселить Андрея Михайловича», - говорится в подписи к видео.
Украинцы также оценили ролик.
«Люблю каждого», «Задумчивость – это периодическое состояние умного человека», «Посадили судьей как в школе - скромненький мальчик и буйненькая девочка люблю их», - пишут люди.
Напомним, Винник взболтнул лишнего за кулисами шоу "Маска", появилось видео.
Как сообщала Politeka, Полякова после эфира шоу "Маска" вместе с дочерью внезапно покинула Украину.
Также Politeka писала, что украинцев огорчил рассекреченный персонаж шоу "Маска", которого угадал Дзидзьо.