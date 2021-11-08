Украинский певец Олег Винник прокомментировал свою "выходку" на шоу "Маска", и неожиданно взболтнул лишнее, отчего привел в растерянность ведущую и самого себя.

Олег Винник вместе с другими детективами шоу "Маска" Дзидзьо, Андреем Данилко, Олей Поляковой и Настей Каменских, пытается разгадать, кто прячется в костюмах, сообщает Politeka.net.

В одном из эфиров артист решил по запаху определить, кто скрывается под маской Гориллы, для чего подошел поближе к персонажу.

Ведущая бэкстейдж Natella Kirs поинтересовалась, понял ли Винник, кто все же из звезд скрывается под маской.

Артист напомнил, что он также поцеловался с Гориллой, однако у маски при этом не двигались губы, что немного расстроило певца.

"Мне бы хотелось, чтобы она губой что-то сделала. Но, думаю, в следующий раз у маски будут уже работать и губы, чтобы в засос поцеловались!", - взболтнул лишнего детектив, чем вызвал удивление у ведущей и даже у самого себя: "Ой, что я сказал? Там моя коллега и по-любому красивая, я с ней еще не целовался. Та о которой думаю, с ней еще не целовался".

Отметим, Олег Винник скрывает свою личную жизнь, но при этом ходят слухи - он уже много лет женат на певице Таюне.

Напомним, украинцы недовольны Винником на шоу "Маска", в чем причина

Как сообщала Politeka, Олег Винник серьезно болен и отменяет концерты по стране

Также Politeka писала, что на шоу «Маска» появится новый детектив, кто присоединится к Поляковой, Данилко и другим