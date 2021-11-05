Любимый артист украинских женщин, повелитель волчиц Олег Винник серьезно болен, из-за чего не может давать концерты.
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сюжет программы "Викриття", кумир миллионов женщин Олег Винник оказался в затруднительной ситуации из-за серьезной болезни – у него ларингит. Это болезнь, которая может привести к потере голоса, что особенно опасно для артистов (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
По всей стране Винник отменяет свои концерты, частично это связано с карантинными ограничениями, однако еще одной причиной могла стать болезнь и невозможность петь. О том, что у него ларингит Олег сам рассказал поклонникам после того, как ему пришлось отменить несколько концертов во всеукраинском туре.
В сюжете болезнь артиста прокомментировала преподавательница по вокалу Маргарита Мороз. Она предполагает, что заболел Винник из-за переутомления голоса, и ситуация довольно серьезная. "Я знаю, что у него сейчас тур по Украине и будто бы на одном концерте за кулисами он даже упал", - добавила Мороз.
Родная сестра Ротару, у которой подозревали онкологию, рассказала правду о состоянии певицы: "Господи, люди..."
У украинцев начали забирать авто: кто и почему может лишиться своего имущества
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво не смог совладать с эмоциями из-за странного блюда: "Нафиг домой"
Ксения Мишина после разрыва с Эллертом засветилась с эпатажным Melovin'oм: "Какая шикарная новость"
Горе в украинской семье, микроавтобус попал в фатальное ДТП: фото и что известно о жертвах
Напомним, "Тайная супруга" Винника, которая почти не дает интервью, покрасовалась в нарядах с вырезами: "Божественно".
Как сообщала Politeka, Олег Винник пожаловался на идиотов в Украине: "Сердце кровью обливается".
Также Politeka писала, что Винник показал, как зажигал с "тайной женой" Таюне на гастролях: "Это отдельная жизнь".