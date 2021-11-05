Любимый артист украинских женщин, повелитель волчиц Олег Винник серьезно болен, из-за чего не может давать концерты.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сюжет программы "Викриття", кумир миллионов женщин Олег Винник оказался в затруднительной ситуации из-за серьезной болезни – у него ларингит. Это болезнь, которая может привести к потере голоса, что особенно опасно для артистов (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По всей стране Винник отменяет свои концерты, частично это связано с карантинными ограничениями, однако еще одной причиной могла стать болезнь и невозможность петь. О том, что у него ларингит Олег сам рассказал поклонникам после того, как ему пришлось отменить несколько концертов во всеукраинском туре.

В сюжете болезнь артиста прокомментировала преподавательница по вокалу Маргарита Мороз. Она предполагает, что заболел Винник из-за переутомления голоса, и ситуация довольно серьезная. "Я знаю, что у него сейчас тур по Украине и будто бы на одном концерте за кулисами он даже упал", - добавила Мороз.

Напомним, "Тайная супруга" Винника, которая почти не дает интервью, покрасовалась в нарядах с вырезами: "Божественно".

Как сообщала Politeka, Олег Винник пожаловался на идиотов в Украине: "Сердце кровью обливается".

Также Politeka писала, что Винник показал, как зажигал с "тайной женой" Таюне на гастролях: "Это отдельная жизнь".