В сети опубликовали видео фрагмент интервью Олега Винника, в котором он рассказал об идиотах в Украине.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что объездил всю Украину в своих турах. Также певец с ведущим обсудили идиотов, которые руководят страной.

По словам Винника, со своими концертами он уже раз двадцать объездил всю страну, города в которых есть сцена. Артист отмечает, что только сейчас, в зрелом возрасте увидел и полюбил Украину, ведь в свое время, еще будучи молодым он уехал в Германию.

"У меня сердце кровью обливается, Господи, какая красивая страна, этнически, какие разные регионы, насколько это интересно", - с восхищением рассказывает Винник.

"И какие идиоты ей руководят", - парирует Гордон. Певец с ним соглашается: "К сожалению. Много идиотов менялось. Не хотелось бы. Вот это как-то чуть обидно".

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