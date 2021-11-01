Известный украинский исполнитель Олег Винник поделился ярким видео со своих гастролей, на котором можно увидеть его "тайную жену" Таюне.
Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник выложил в своем микроблоге в Instagram бэкстейдж видео со своих гастролей в Харькове и Северодонецке. На кадрах можно увидеть не только толпы фанаток, сам концерт и развлечения артиста и его команды, но и усердную подготовку к выступлению.
Также на видео на нескольких кадрах можно увидеть бэк-вокалистку Винника Таисию Сватко (Таюне), которую называют его "тайной женой". Так на одном из фрагментов Таюне выступает на сцене с микрофоном в руках, а на еще одном кадре она вместе с Олегом садится в автобус с цветами и мягкой игрушкой в руках.
Муж Пугачевой Галкин изменился до неузнаваемости и напугал видом: «Конкурент Михаилу Галустяну»
Жена продюсера "Квартал 95" в платье с большим вырезом едва не растеряла "дыньки": эффектные кадры
Юный победитель "Співають всі" сошелся с известной певицей: "На следующей неделе..."
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
"Холостяк" Заливако и его избранница Богдан готовятся к долгожданному событию: "Умеют же бабы мужиков разводить"
В подписи к ролику Винник написал: "Харьков/Северодонецк. Концертный тур – это отдельная жизнь, которую мы проживаем вместе". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео на странице артиста, засыпая его комплиментами и благодарностями.
Напомним, Олега Винника публично поцеловала участница шоу "Маска", появилось видео: "Вот так страсти...".
Как сообщала Politeka, "Тайная жена" Олега Винника поразила сменой внешности, певец не сдержал чувств: "Люблю".
Также Politeka писала, что "Тайная жена" Винника в экстра-коротких шортах показала, как нужно выглядеть в 47 лет: "Какие ножки".