Известный украинский исполнитель Олег Винник поделился ярким видео со своих гастролей, на котором можно увидеть его "тайную жену" Таюне.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник выложил в своем микроблоге в Instagram бэкстейдж видео со своих гастролей в Харькове и Северодонецке. На кадрах можно увидеть не только толпы фанаток, сам концерт и развлечения артиста и его команды, но и усердную подготовку к выступлению.

Также на видео на нескольких кадрах можно увидеть бэк-вокалистку Винника Таисию Сватко (Таюне), которую называют его "тайной женой". Так на одном из фрагментов Таюне выступает на сцене с микрофоном в руках, а на еще одном кадре она вместе с Олегом садится в автобус с цветами и мягкой игрушкой в руках.

В подписи к ролику Винник написал: "Харьков/Северодонецк. Концертный тур – это отдельная жизнь, которую мы проживаем вместе". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео на странице артиста, засыпая его комплиментами и благодарностями.

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