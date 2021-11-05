Олег Винник - наверно, самый скрытный из звезд украинского шоубиза. Поклонники жадно выискивают любую информацию о его семейном положении и уже давно приписывают ему роман с бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко).

Более того, поговаривают, что Винник и Таюне женаты и у них даже есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии. Сами артисты никак не комментируют слухи.

Если Винник, который к тому же стал звездным детективом популярного шоу "Маска" и тренером на "Голосі країни", общается со СМИ довольно-таки часто, то вот его "тайная жена" Таюне почти никогда не дает интервью.

На одной из фан-страничек звезд в Инстаграм опубликовали свежую видеонарезку с Таисией Сватко, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Певица предстала в нескольких нарядах с глубоким вырезом.

"Самая нежная 🤍🕊️ #таюне #taune #олегвинник #oleggvynnyk 📌#таюнетаисия📌", - говорится в подписи.

"Очень очень красивое видео😍"; "Потрясающе🔥"; "Классное видео. Супер. Шедевр. Спасибо вам огромное. Мне очень понравились❤️😍"; "Какая же она прекрасная😍🔥🌸"; "Как всегда божественно 🔥🌹❤️‍🔥", - пользователи засыпали "тайную жену" Винника и автора поста комплиментами.

Отметим, ранее Винник ответил "Зірковому шляху", не запретил ли он случаем Таюне общаться со СМИ. Олег Анатольевич объяснил, что все дело — в отношении самой певицы.

Дело не в том, что она не хочет «сделать что-то недостойное», поскольку «стоит с ним на сцене», ні.

«Ты можешь сказать, ты можешь не сказать — все в твоих руках. Люди ж все понимают… Что еще нужно», - прокомментировал Винник.

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